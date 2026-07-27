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La Unesco declaró oficialmente como Patrimonio Mundial a más de una docena de sitios culturales y naturales en su asamblea anual de Busán.

La mayoría de los nuevos reconocimientos corresponden al continente asiático destacando templos históricos en Tailandia e importantes complejos arqueológicos de Mongolia.

Unesco nuevo Patrimonio Mundial

En el ámbito ambiental el organismo protegió reservas ecológicas fundamentales ubicadas en los Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos y los yacimientos de Dinamarca.

Nuevos sitios protegidos por continente:

Culturales

Asia: Templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan (Tailandia) Sitio histórico de Sarnath (India) Complejos funerarios de Xiongnu (Mongolia) Mezquitas subterráneas de Mangystau (Kazajistán) Industria de porcelana artesanal de Jingdezhen (China)

África: Medinas de los sultanatos de Comoras (Comoras) Localidad costera de Sidi Bou Said (Túnez)



Sitios Naturales

América: Refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee (Estados Unidos)

Asia: Reserva natural de Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos)

Europa: Yacimiento de fósiles de peces óseos de Limfjord (Dinamarca)



El comité internacional ratificó su compromiso de preservar la biodiversidad mundial junto al patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones globales.

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