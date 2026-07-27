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Unesco incluye nuevos lugares como Patrimonio Mundial

By Lubin Molero
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Unesco nuevo Patrimonio Mundial
Foto: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Sarnath en la India, Complejos funerarios de Xiongu

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Lubin Molero
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La Unesco declaró oficialmente como Patrimonio Mundial a más de una docena de sitios culturales y naturales en su asamblea anual de Busán.

La mayoría de los nuevos reconocimientos corresponden al continente asiático destacando templos históricos en Tailandia e importantes complejos arqueológicos de Mongolia.

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Unesco nuevo Patrimonio Mundial
Foto: Sultanatos de Comoras, porcelana artesanal de Jingdezhen, mezquitas subterráneas en Kazajistán

En el ámbito ambiental el organismo protegió reservas ecológicas fundamentales ubicadas en los Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos y los yacimientos de Dinamarca.

Nuevos sitios protegidos por continente:

Culturales

  • Asia:

    1. Templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan (Tailandia)

    2. Sitio histórico de Sarnath (India)

    3. Complejos funerarios de Xiongnu (Mongolia)

    4. Mezquitas subterráneas de Mangystau (Kazajistán)

    5. Industria de porcelana artesanal de Jingdezhen (China)

  • África:

    1. Medinas de los sultanatos de Comoras (Comoras)

    2. Localidad costera de Sidi Bou Said (Túnez)

Sitios Naturales

  • América:

    1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee (Estados Unidos)

  • Asia:

    1. Reserva natural de Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos)

  • Europa:

    1. Yacimiento de fósiles de peces óseos de Limfjord (Dinamarca)

El comité internacional ratificó su compromiso de preservar la biodiversidad mundial junto al patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones globales.

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