La Unesco declaró oficialmente como Patrimonio Mundial a más de una docena de sitios culturales y naturales en su asamblea anual de Busán.
La mayoría de los nuevos reconocimientos corresponden al continente asiático destacando templos históricos en Tailandia e importantes complejos arqueológicos de Mongolia.
Unesco nuevo Patrimonio Mundial
En el ámbito ambiental el organismo protegió reservas ecológicas fundamentales ubicadas en los Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos y los yacimientos de Dinamarca.
Nuevos sitios protegidos por continente:
Culturales
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Asia:
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Templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan (Tailandia)
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Sitio histórico de Sarnath (India)
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Complejos funerarios de Xiongnu (Mongolia)
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Mezquitas subterráneas de Mangystau (Kazajistán)
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Industria de porcelana artesanal de Jingdezhen (China)
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África:
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Medinas de los sultanatos de Comoras (Comoras)
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Localidad costera de Sidi Bou Said (Túnez)
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Sitios Naturales
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América:
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Refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee (Estados Unidos)
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Asia:
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Reserva natural de Wadi Wurayah (Emiratos Árabes Unidos)
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Europa:
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Yacimiento de fósiles de peces óseos de Limfjord (Dinamarca)
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El comité internacional ratificó su compromiso de preservar la biodiversidad mundial junto al patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones globales.
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