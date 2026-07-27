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Marvel anuncia nuevo Pantera Negra y Ryan Gosling tendrá este personaje

By Lubin Molero
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Marvel anuncia Pantera Negra
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La franquicia de super héroes Marvel, anuncia sus grandes proyectos cinematográficos para 2028, entre ellas, Pantera Negra y El Vengador Fantasma.

David Jonsson interpretará al nuevo Pantera Negra en la tercera entrega de la saga dirigida nuevamente por el cineasta galardonado Ryan Coogler.

Se espera que Jonsson, interprete al hijo de T’Challa, del que se mencionó en la última entrega.

Marvel anuncia Pantera Negra

Por su parte Ryan Gosling asumirá el papel del Vengador Fantasma bajo la dirección del reconocido cineasta canadiense Shawn Levy para este universo.

Aspi mismo Kevin Feige confirmó el reestreno de Avengers Endgame con escenas inéditas que conectarán directamente con la esperada película Avengers Doomsday.

El evento contó con la sorpresiva interrupción de Ryan Reynolds caracterizado como Deadpool para interactuar alegremente con el elenco principal sobre el escenario.

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