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El Real Madrid concretó la incorporación del joven extremo Yan Diomande tras superar económicamente las pretensiones presentadas por el París Saint Germain.

El club parisino retiró su oferta tras denunciar exigencias económicas desproporcionadas por parte de los representantes del talentoso futbolista marfileño.

Real Madrid con Yan Diomande

La operación con el Leipzig alemán superaría los 100 millones de euros convirtiendo al atacante africano en el quinto refuerzo del conjunto merengue.

La directiva blanca acelera esta llegada para asegurar el frente de ataque ante la falta de avances en la renovación de Vinicius.

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