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El ministro Francisco Garcés informó que la reparación total del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, durará hasta 12 semanas en culminar.

El titular de la cartera ministerial precisó que la infraestructura requerirá entre dos y tres meses para lograr un restablecimiento operacional progresivo.

Reparación del aeropuerto Simón Bolívar

Técnicos especializados evalúan las estructuras afectadas para reparar vigas y sistemas fundamentales que garantizan el correcto funcionamiento de las pistas venezolanas.

Las operaciones comerciales de pasajeros continuarán utilizando terminales alternativos habilitados mientras concluyen las labores de reconstrucción dentro del recinto principal.

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