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El estado del clima hoy 27 de julio de 2026 destaca nubosidad a esta hora en el centro del país. Esto en los estados del centro del país, Carabobo, Aragua y Miranda, como en zonas de Caracas y el litoral central.

El Radar Meteorológico capta ecos de precipitaciones de moderadas a fuertes en zonas de Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, norte de Guárico, norte de Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, norte de Portuguesa, Trujillo, Mérida y Zulia, Se estima que continúen estas condiciones por las próximas dos (02) horas.

Tenemos nubosidad generadora de precipitaciones variables al norte de nuestra Guayana Esequiba, noreste de Monagas, sur de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Cojedes, Guárico, Yaracuy, Falcón, Lara, Andes y Zulia; en el resto del país tenemos nubosidad parcial.

Clima hoy 27 de julio 2026 según el INAMEH en Venezuela

En las zonas norte del país en la parte occidental, en la Península de Paraguaná y zonas de la Guajira se esperan altas temperaturas. 38 grados se esperan en zonas de Falcón y Zulia luego del mediodía.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada se espera ocho grados de temperatura. Zonas frescas en áreas de montaña del país donde se espera al menos 22 grados en horas de la madrugada.

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