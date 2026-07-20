Compartir

Los hijos del perro rescatista Tsunami, son Drago y Vulkan, los cuales también heredaron esas ganas de estar en una unidad de salvamento, como su consentido padre. Ambos perros pertenecen a la Coordinación Canina de los Bomberos de Miranda.

Ambos estuvieron en la zona afectada en La Guaira donde rescataron personas y siguen a la orden de sus unidades. Tanto uno como el otro han mostrado dedicación e interés en los cuerpos de rescate a los cuales pertenecen.

Al igual que su padre, Tsunami quien ha sido uno de los caninos más admirados y que ha dado la cara al momento de rescatar vidas. Tsunami resurgió como el “Ave Fénix”, había sido maltratado como abandonado.

Personas inescrupulosas lo dejaron abandonado como maltratado, pero pudo salir de ese mal momento de la vida. Es ahora uno de los perros más famosos del país, como lo fue Orión en su momento en el deslave de Vargas.

Gracias a sus cuidadores, Tsunami mostró interés en el rescate y fue uno de los primeros en estar en la zona de desastres luego del doble terremoto. Donde se volvió un héroe y ahora lleva los estandartes de rescatista venezolano.

Drago y Vulkan, los hijos de Tsunami

Estos canes están entrenados para detectar personas entre los escombros, mediante técnicas especiales han podido indicar donde hay personas atrapadas. Luego viene el otro trabajo de los rescatistas, como lo es extraerlos del lugar.

NO DEJES DE LEER EN #N24Carabobo: ¿Convives con un loro?: Consejos esenciales para una tenencia responsable

Cada uno tiene un guía especializado, el cual se encarga de ayudar al perro, como velar por su bien y salud. Muchos de estos animales quedan exhaustos luego de los rescates, pero serán recordados por su labor en los devastadores temblores.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas