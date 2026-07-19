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El cuidado y bienestar de nuestras mascotas está estrechamente ligado a lo que depositamos en sus platos diariamente. Aunque el alimento comercial proporciona los nutrientes básicos indispensables, muchos propietarios disfrutan compartir un trozo de su comida con sus perros o gatos.

Sin embargo, lo que para el organismo humano es completamente inofensivo o saludable, en la nutrición animal puede transformarse en una sustancia letal. Conocer qué alimentos son seguros y cuáles son estrictamente prohibidos es vital para garantizar su longevidad.

Alimentos seguros

Dentro del grupo de alimentos aptos para la alimentación para mascotas, las proteínas magras cocidas (como el pollo o el pavo sin sal ni condimentos) y ciertos pescados son excelentes fuentes de aminoácidos para perros y felinos.

Asimismo, existen frutas y verduras que funcionan como snacks saludables, aportando fibra y antioxidantes. La manzana (retirando siempre las semillas), la zanahoria (tanto rallada como cocida), la auyama y el brócoli al vapor son altamente recomendados por especialistas.

Estos extras vegetales siempre deben ofrecerse de forma picada y controlada, sin superar el 10% de la ración calórica diaria del animal.

Comidas prohibidas

Por el contrario, la lista de comidas prohibidas contiene ingredientes de uso común en el hogar que desencadenan fallas orgánicas irreversibles.

El chocolate encabeza los riesgos debido a la teobromina, un compuesto que los animales no pueden metabolizar. De igual forma, las uvas y las pasas causan insuficiencia renal aguda en caninos, mientras que la cebolla, el ajo y el cebollín dañan los glóbulos rojos, provocando anemia severa en ambas especies. El aguacate, debido a la persina, y los productos con cafeína o el edulcorante xilitol completan las alertas críticas.

Seguir estos consejos veterinarios y educar a todos los miembros del hogar sobre los límites de la cocina previene emergencias médicas complejas. Brindar un entorno seguro y una dieta vigilada es la demostración de amor más sólida y efectiva para mantener a nuestros compañeros sanos, activos y felices durante muchos años.

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