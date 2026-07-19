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Mantener la limpieza y orden en la vivienda no requiere necesariamente dedicar fines de semana enteros a extenuantes jornadas de aseo; la clave del éxito radica en adoptar hábitos sostenibles y aplicar técnicas de almacenamiento inteligente que simplifiquen las tareas cotidianas.

Para lograr una organización del hogar efectiva, el primer paso consiste en realizar una depuración profunda en cada habitación. Desprenderse de aquellos objetos rotos, duplicados o que ya no cumplen ninguna función útil disminuye drásticamente el desorden visual. Una vez seleccionados los elementos esenciales, el siguiente paso es asignarles un lugar fijo mediante el uso de cestas, organizadores de cajones y repisas aéreas, soluciones ideales para aprovechar al máximo los metros cuadrados.

Hogar limpio con micro-rutinas diarias

Adicionalmente, implementar micro-rutinas diarias de diez minutos —como tender la cama al levantarse, limpiar las encimeras de la cocina inmediatamente después de usarlas o recoger los objetos fuera de lugar antes de dormir— evita el efecto de acumulación.

Combinar estos hábitos con tips de limpieza ecológicos, como el uso de vinagre blanco y bicarbonato de sodio para desinfectar superficies, te permitirá disfrutar de un hogar limpio, armónico y saludable, ideal para el descanso de toda la familia.

Noticias 24 Carabobo

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