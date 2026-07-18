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El comportamiento pasivo-agresivo es un patrón de conducta donde una persona expresa sentimientos negativos o resentimiento de forma sutil, enmascarando sus verdaderas intenciones detrás de una apariencia de amabilidad, calma o indiferencia.

Una de las manifestaciones más habituales de esta conducta es el uso del sarcasmo y los comentarios condescendientes. Las personas pasivo-agresivas recurren con frecuencia a los elogios con doble sentido, el humor punzante o las frases de desaprobación velada. Ante la incomodidad del interlocutor, suelen escudarse bajo el clásico «solo era una broma», desplazando la culpa hacia la víctima y acusándola de ser demasiado sensible.

Comportamiento pasivo-agresivo

Otro rasgo característico es el sabotaje silencioso y el incumplimiento deliberado. Esto se evidencia en el entorno cotidiano o en los entornos laborales cuando el individuo acepta compromisos con una sonrisa, pero luego recurre al olvido selectivo, la procrastinación o el trabajo mal ejecutado como una forma de castigo indirecto.

Asimismo, la aplicación de la «ley del hielo» o el retiro del habla sin explicación racional son herramientas habituales para ejercer manipulación emocional y generar culpa en el otro.

Para neutralizar el impacto de estas dinámicas, es fundamental no caer en el juego de la provocación. La clave reside en aplicar una comunicación asertiva, señalando los hechos concretos en lugar de las intenciones y estableciendo límites saludables e inquebrantables. Exigir claridad y mantener la firmeza es el camino más efectivo para desarmar la agresión silenciosa y resguardar el bienestar emocional.