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Los loros se encuentran entre las mascotas más fascinantes y longevas del mundo. Su vibrante plumaje, capacidad de imitación y asombrosa inteligencia y sociabilidad los convierten en compañeros únicos.

Sin embargo, debido a su compleja naturaleza psicológica y biológica, el cuidado de loros requiere un nivel de compromiso muy superior al de otros animales domésticos tradicionales, demandando atención específica para asegurar su calidad de vida.

Loros en casa

Uno de los pilares más críticos y donde se cometen más errores es la alimentación para loros. Existe la falsa creencia de que estas aves solo deben consumir semillas de girasol; no obstante, una dieta basada exclusivamente en ellas puede provocarles problemas hepáticos graves debido al exceso de grasa.

Una nutrición óptima debe estar compuesta por un alto porcentaje de pienso extrusionado de calidad, complementado diariamente con una ración de frutas y verduras frescas (como zanahoria, brócoli y manzana, evitando estrictamente el aguacate por ser tóxico para ellos).

El aspecto psicológico es igualmente vital

Al ser animales extremadamente sociables en libertad, un loro doméstico necesita interactuar constantemente con su entorno. El aislamiento o la falta de actividad pueden desencadenar problemas graves de conducta, como el picaje (arrancarse las plumas) o gritos excesivos. Para prevenir esto, es fundamental implementar el enriquecimiento ambiental: proveerles juguetes de madera para masticar, retos para buscar comida y permitirles pasar varias horas al día fuera de su jaula en un espacio seguro de la casa.

Finalmente, la higiene de su espacio y el control veterinario especializado en animales exóticos son indispensables para prevenir enfermedades respiratorias. Brindarles una rutina estructurada, sol directo controlado para la síntesis de vitaminas y mucho estímulo mental es la clave definitiva para disfrutar de la maravillosa y duradera compañía de estas aves en el hogar.

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