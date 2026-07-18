Compartir

El ministro de Ciencia y Tecnología (Mincyt), Yván Gil, informó de manera oficial que equipos especializados de esta cartera ministerial se encuentran desplegados en diversos sectores del estado La Guaira con el firme propósito de evaluar exhaustivamente las condiciones actuales del subsuelo.

El principal objetivo de estas jornadas de investigación es actualizar de forma precisa la microzonificación sísmica de la entidad costera. Esta actualización permitirá a las autoridades locales e instituciones de protección civil diseñar y ejecutar estrategias efectivas para la mitigación de riesgos ante futuros eventos telúricos, garantizando la seguridad en los planes de reconstrucción urbana.

Mincyt evalúa subsuelo La Guaira

«Equipos especialistas del Mincyt realizan inspecciones técnicas en diversos sectores del estado La Guaira para evaluar el subsuelo con tecnología LiDAR y estudios geofísicos», detalló el ministro a través de un comunicado oficial en su canal de Telegram.

La operación cuenta con un importante componente de innovación espacial. La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) participa activamente en el despliegue mediante el uso de drones de última generación. Estas aeronaves no tripuladas están encargadas de capturar imágenes aéreas de alta resolución en las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos. La información visual recolectada facilita la identificación temprana de grietas superficiales y fallas activas que no son visibles a simple vista, permitiendo evaluar el impacto real del sismo sobre la topografía litoraleña. Todos los datos recopilados servirán como base para la generación de modelos tridimensionales (3D) y cartografía especializada.

¿Qué es la tecnología LiDAR?

La efectividad de este despliegue científico radica en la implementación de la tecnología LiDAR (por sus siglas en inglés, Light Detection and Ranging o Detección y Medición de Distancia mediante Luz). Este avanzado sistema funciona como un radar que utiliza luz láser en lugar de ondas de radio.

A través de sensores aerotransportados, el dispositivo emite millones de rayos de luz por segundo que rebotan en la superficie terrestre y regresan al emisor. Midiendo con exactitud milimétrica el tiempo de viaje de cada rayo láser, los científicos del Mincyt pueden calcular distancias exactas y recrear mapas del relieve con un nivel de fidelidad sin precedentes, desnudando las deformaciones del terreno tras la catástrofe.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas