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Funvisis reportó sismos en estas zonas del país en las últimas horas, los temblores ocurridos no alcanzaron la magnitud 3. Hasta ahora los sismos han disminuido en comparación con los ocurridos después del 24 de junio.

A las 9:20 minutos de la noche, Funvisis indicó de un sismo en La Victoria en el estado Aragua. Con una magnitud de 2.6 y una profundidad de 8.8 kilómetros, el epicentro estuvo a 9 kilómetros de La Victoria.

Luego a la medianoche, a las 12:47 de la medianoche, reportaron un sismo de 2.8 con una profundidad de 31.4 kilómetros. El epicentro estuvo a 45 kilómetros al este de Villas de Rosario en el estado Zulia.

Funvisis reportó sismos en La Victoria, estado Aragua

A la una de la madrugada, Funvisis reportó un sismo ocurrido en Naiguatá en La Guaira. Con una magnitud de 2.6 y profundidad de 2.0 kilómetros, el epicentro estuvo a 7 kilómetros al suroeste de Naiguatá.

Mientras que a las 4:39 minutos de la madrugada, Funvisis informó de un sismo en La Victoria en el estado Aragua de una magnitud de 2.8. Este tuvo una profundidad de cinco kilómetros y se ubicó a 37 kilómetros de La Victoria.

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