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Una colisión de camiones en la ARC dejó tres personas lesionadas en el tramo Aragua el hecho ocurrió ayer miércoles 15 de julio de 2026. A la altura del kilómetro 103 sentido Caracas un camión pasó la isla impactando contra otro camión.

Enseguida conductores que circulaban por la Autopista Regional del Centro dieron el aviso mediante los números de emergencia. El choque dejó severos daños en los vehículos los cuales quedaron inservibles.

Jerry Graterol conducía un camión cava Iveco Daily color blanco, cuando traspasó en sentido contrario chocando contra el otro camión. Graterol perdió el control de la unidad impactando contra el camión Iveco Trakker conducido por Franklin Colina de 44 años.

Colisión de camiones en la ARC dejó tres lesionados

Además de los dos heridos, hubo una tercera persona lesionada, identificada como Alvi Mapparí. Todos los lesionados fueron llevados a la emergencia del Hospital José María Vargas de Cagua.

De manera extraoficial, se pudo conocer que el camión había salido del occidente del país con “ayuda humanitaria” a La Guaira. En el lugar estuvieron comisiones de tránsito terrestre, además de la Policía Nacional Bolivariana, GNB y Policía de Aragua.

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