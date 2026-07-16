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La noche del miércoles 15 de julio de 2026 en su espacio Con el Mazo Dando, el ministro Diosdado Cabello señaló a Danny Ocean de difundir un rumor que causó pánico en La Guaira. Cabello acusó al artista de difundir una noticia falsa sobre un tsunami.

Resaltó Cabello que eso tuvo un impacto fuerte en la población, lo que hizo que se dificultara las labores de rescate. Dijo el titular de Interior, Justicia y Paz que dicho rumor lo pusieron a correr poco después del doble terremoto.

«¿Sabes lo que hicieron el 25 en la noche? Crearon la matriz del tsunami, los mismos que decían que el Gobierno no había llegado al sitio a tiempo corrieron la matriz del tsunami. Y cuando eso se corrió, el pueblo volvió a aterrorizarse», aseveró.

Diosdado Cabello señaló a Danny Ocean de difundir este rumor

Cabello calificó a las personas que crearon el rumor como “miserables” e indicó que varios rescatistas debido a eso decidieron marcharse. De igual modo, calificó a Danny Ocean de “malviviente”.

«Danny Ocean, por ejemplo, ¿con quién anda? ¿a quién le canta?, ¿es amigo de quién? ¡Malviviente, miserable!. Después de un terremoto vienes tu a dar esa noticia porque te nació de tus fumadas. ¿Cuánto vale una noticia de esas para causar terror?», dijo.

Comentó Cabello que hubo pánico por la noticia falsa, ya que las personas comenzaron a buscar resguardo. Dijo que se bajaban de los carros huyendo de la cosa debido al rumor de tsunami que se había dicho.

«La gente se bajaba de los carros y corría hacia Galipán y hacia el cerro. Tuvo un impacto muy duro y fue necesario declarar para desmentirlo. Pero ellos corrieron la voz para causarle daño a nuestra gente. Se causó un gran daño a las labores de búsqueda y rescate. ¿Qué necesidad tienen de hacerle daño a este pueblo?», manifestó.

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