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La ayuda humanitaria fue recibida por la Cruz Roja Venezolana desde España. En el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar aterrizó el avión procedente desde Madrid con 42 toneladas de esta ayuda.

La misma es para atender a los refugiados de los terremotos del pasado 24 de junio. El personal de la Cruz Roja recibió plantas eléctricas, kits sanitarios, además de carpas de refugio como módulos portátiles de emergencia.

Ayuda humanitaria fue recibida por la Cruz Roja Venezolana

Estaciones de lavamos, entre otros, los cuales irán al campamento que está en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira. Luciana Larrazábal directiva de comunicación internacional junto a directivos de la Cruz Roja recibieron la carga.

Hasta la fecha, se han establecido 106 centros de alojamiento en los siete estados más impactados por los sismos. Según el reporte oficial, 20.857 personas se encuentran actualmente en esos locales tras perder sus viviendas, dijo Globovisión.

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