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El reporte de sismos en Venezuela indica de varios movimientos telúricos que se han reportado en zonas del país. Dicho informe engloba temblores ocurridos desde las seis de la tarde de ayer miércoles 15 de julio de 2026.

A las 6:46 minutos de la tarde, Funvisis informó de un sismo de 3.7 en Macuro estado Sucre. Este tuvo una profundidad de 23.7 kilómetros y un epicentro a cuatro kilómetros de ese sector del oriente del país.

Mientras que a las 9:39 minutos de la noche, Funvisis dio a conocer un sismo ocurrido en La Victoria estado Aragua. Con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 8.0 kilómetros, el epicentro estuvo a 60 kilómetros al norte de La Victoria.

Funvisis dio el reporte de sismos en Venezuela en las últimas horas

Luego de la medianoche, a las 12:34 minutos, Funvisis dio a conocer un sismo de 2.5 con profundidad de 2.3 kilómetros en el estado Guárico. El epicentro estuvo a 18 kilómetros al noreste de San Juan de Los Morros.

A las 2:13 minutos de la madrugada en Macuro, estado Sucre en el oriente del país se reportó un sismo de 3.6 con profundidad de 32.9 kilómetros. El epicentro se localizó a 29 kilómetros al noreste de ese sector.

Luego a las 5:42 minutos de la madrugada, Funvisis dio a conocer un sismo de magnitud 2.9 con profundidad de 7.0 kilómetros en La Guaira. El epicentro estuvo a tres kilómetros del litoral central.

A las 7:07 minutos de la mañana, reportaron un sismo en Boca de Aroa de magnitud 2.6 y profundidad de 2.3 kilómetros. El epicentro, se ubicó a 34 kilómetros al oeste de ese sector, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Importante: no se han reportado sismos en el estado Carabobo en las últimas horas, explicó el reporte de Funvisis.

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