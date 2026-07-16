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Las efemérides de hoy 16 de julio nos recuerdan que un día como hoy se realiza el primer juego de fútbol en Venezuela (1876). El juego se disputó entre trabajadores ingleses y trinitarios, en una cancha improvisada en Caratal, en El Callao, estado Bolívar.

Se cumplen 23 años del adiós de Celia Cruz. Cantante cubana, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba, conocida por popularizar ritmos tropicales como el son cubano, la guaracha y la salsa. Se caracterizó por su grito de alegría y pasión ¡Azúcar!

La Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, tras varios desencuentros y conflictos, se separan en el llamado Cisma de Oriente y Occidente (1054). El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa Oriental gracias al prestigio del Imperio bizantino.

Se funda Washington D. C. (1790). La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada y fue desarrollada a finales del siglo XVIII para servir como Capital de los Estados Unidos.

Nace Ginger Rogers (1911) Actriz, bailarina y cantante estadounidense, reconocida como una de las bailarinas más influyentes en la historia de los musicales del cine que revolucionaron el concepto del musical moderno.

El Ministerio de Fomento crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos, para vigilar, controlar y fiscalizar directamente los aspectos operacionales de la industria petrolera venezolana (1930).

Se estrena la primera película de la historia de Batman, como un serial de 15 capítulos protagonizado por Lewis Wilson y producido por Columbia Pictures (1943).

Efemérides de hoy 16 de julio

Nace Rubén Blades (1948) Cantante, compositor, actor, abogado y político panameño, conocido como el poeta de la salsa.

Es lanzado a las 09:32 a.m. hora local, con rumbo a la Luna, el Apolo 11 sobre el cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos (1969). El 20 de julio de 1969, a las 3:17 p.m. hora local de Houston, la misión Apolo 11 se posa sobre la superficie de la Luna.

Kylian Mbappé es presentado oficialmente como jugador del Real Madrid ante miles de aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu (2024).

Hoy es el Día del Defensor Público. Día Nacional del Policía en Venezuela. Día del Fútbol en Venezuela. Día de la Virgen del Carmen.

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