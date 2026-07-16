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Los finalistas de la Copa del Mundo FIFA 2026 se midieron a una selección que se convirtió en el dolor de cabeza. Cabo Verde les dio que hacer a ambos combinados, en los tiempos reglamentarios.

España no pudo en el debut contra la selección de Cabo Verde y Vozinha, fue uno de los juegos más esperados del Mundial. Ya que debutaba la selección española, pero fue cuando se marcharon empatados.

Un encuentro donde el arquero de Cabo Verde se lució con extraordinarias atajadas. Si bien fue el primer juego, se pensó que España arrollaría a los africanos, los cuales se plantaron muy bien ante el rival.

De hecho, en ese juego el arquero Vozinha ganó millones de seguidores, si los africanos anotaban un gol colocaban contra la pared a la hoy finalista España. Uno de los mejores encuentros del Mundial.

Los finalistas de la Copa del Mundo FIFA 2026 no pudieron con esta selección

Mientras que Argentina necesitó de tiempo extra para dar cuenta de Cabo Verde. El encuentro en tiempo reglamentario fue uno de los más duros para los suramericanos. Argentina pensó que sería fácil pero fue todo lo contrario.

Cabo Verde jugó al desgaste a moverse mucho más en el campo a los argentinos y de esa manera lo llevaron al tiempo extra. Los argentinos ganaron pero tuvieron que batallar contra los africanos.

La selección de Cabo Verde se encargó de que Uruguay se quedara en el camino. Los charrúas no pudieron contra Vozinha y sus jugadores y quedaron fuera del Mundial. Otro de los encuentros de gran emoción en el Mundial.

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