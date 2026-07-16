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La pensión de agosto del IVSS ya tiene fecha probable de pago, los abuelos recibirían además ese mismo día el Ingreso Integral Mensual. Los abuelos cobran 70 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Los días probables del pago serían el próximo lunes 20 como el martes 21 de julio de 2026. Ese día los adultos mayores tendrían el depósito de la pensión como unas horas después el Ingreso Integral.

Pensión de agosto 2026 del IVSS

Como es conocido los abuelos son el tercer sector en cobrar, el primero son los empleados públicos luego los jubilados de la administración pública. Y luego los adultos mayores son los encargados de cobrar.

Cerrando luego el mes las bonificaciones de Corresponsabilidad y Formación que es para los empleados de nóminas especiales. Luego el Bono Cuadrantes de Paz que es para los rescatistas y funcionarios de seguridad y el bono Cultores Populares.

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