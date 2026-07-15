Compartir

La selección de Argentina quedó en la clasificación a la gran final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en una emocionante e intensa semifinal disputada en Atlanta.

La Albiceleste remontó en el tramo final con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Así quedó la Final del Mundial 2026

El conjunto inglés se adelantó en el marcador al minuto 55 por intermedio de Anthony Gordon, quien aprovechó un centro preciso para vencer al guardameta Emiliano Martínez.

A pesar de la adversidad, la Albiceleste reaccionó con autoridad y logró el empate al minuto 85. Un zapatazo de Enzo Fernández fue el salvador tras un cobro de esquina rápido.

Cuando transcurría el segundo minuto de descuento, Lautaro Martínez sentenció la heroica remontada al mandar el balón al fondo de la red.

Desatando así la euforia de los miles de fanáticos argentinos presentes en el estadio y sellando el boleto para la final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DSPORTS Argentina (@dsportsar)

¿Cuándo y Dónde ver la Final de la Copa del Mundo 2026?

España vs Argentina, será próximo el domingo 19 de julio, en el estadio New York, Nueva Jersey.

Desde Venezuela, la final del mundial 2026 será vista a través de la señal abierta de Televen, a partir de las 03:00pm hora local. También, ESPN dará cobertura a través de la plataforma de streaming Disney +.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mbappé y Francia se quedaron en el camino: España es la primera finalista