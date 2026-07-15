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El nuevo balance oficial emitido este miércoles 15 de julio muestra un lamentable incremento en los fallecidos tras los sismos en Venezuela.

La cifra de víctimas mortales ascendió a 4.829, lo que representa 95 nuevos fallecimientos reportados en comparación con el día de ayer.

Fallecidos tras sismos en Venezuela

Así mismo, se registró un repunte significativo en la atención sanitaria, alcanzando los 34.872 pacientes atendidos, y el volumen de agua potable distribuida aumentó a más de 24,2 millones de litros.

En contraposición, las autoridades reportaron una ligera reducción en los campamentos transitorios activos, que bajaron a 106.

Mientras que los voluntarios sumaron esfuerzos para un total de 31.315 colaboradores desplegados en las zonas afectadas, donde ya se contabilizan 1.284 réplicas.

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