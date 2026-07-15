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La NBA vive un auténtico momento mediático ante la posibilidad real de que LeBron James se una a Stephen Curry en los Golden State Warriors.

Fuentes cercanas al entorno del máximo anotador histórico del baloncesto estadounidense revelaron que esta opción ha cobrado una fuerza inédita.

Dichas fuentes, sostienen nacen de una conversación privada y estratégica que mantuvo James con el ala-pívot de la franquicia de San Francisco, Draymond Green.

LeBron James y Stephen Curry

Green presentó un argumento persuasivo para convencer a su amigo de unir fuerzas en el tramo final de sus carreras y buscar un nuevo anillo de campeones.

La potencial alianza táctica entre la inteligencia de juego de LeBron y el tiro exterior de Curry colocaría de inmediato a los Warriors como los grandes favoritos de la Conferencia Oeste.

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