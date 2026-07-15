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Bailarín de Rauw Alejando y Rosalía es encontrado sin vida

By Lubin Molero
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Bailarín de Rauw es encontrado sin vida
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El bailarín profesional de Rauw Alejandro, Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como «Mykee» y de 28 años de edad, fue encontrado sin vida.

Espino, se encontraba el condado de Miami-Dade tras haber sido reportado como desaparecido por las autoridades locales.

Bailarín de Rauw es encontrado sin vida

Bailarín de Rauw es encontrado sin vida
Foto: Michael-Anthony Leones Espino

El joven, quien destacó en la industria musical por participar en giras mundiales como el «Motomami Tour» de Rosalía y «Cosa Nuestra» de Rauw Alejandro, fue localizado por la policía en las adyacencias de unas vías del tren.

De acuerdo con los reportes oficiales, las investigaciones de los cuerpos de seguridad locales apuntan a que el deceso del coreógrafo se produjo por un aparente suicidio.

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