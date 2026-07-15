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El histórico ciclo de Didier Deschamps como técnico de la selección de Francia llegará a su fin de manera oficial y asume Zinedine Zidane.

Deschamps dejará su cargo tras finalizar la Copa del Mundo 2026

Zinedine Zidane técnico de Francia

La derrota sufrida ante España por dos a cero en semifinales marcó el destino del estratega, quien se despedirá formalmente del banquillo tras dirigir el compromiso por el tercer lugar del torneo.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, la Federación Francesa de Fútbol ya definió a la leyenda Zinedine Zidane como su sucesor definitivo para liderar el nuevo proyecto deportivo.

Deschamps se despide dejando un legado sumamente competitivo que incluye:

El Mundial 2018

Nations League 2021

Heredando a su compatriota una generación de oro para las próximas competencias.

«Zizou» como Director Técnico



Por su parte, Zidane, mantiene un palmarés alto desde que inicio su carrera como Director Técnico en el Real Madrid. Esto alcanzó el club «Merengue» bajo su guía:

3 UEFA Champions League (2015-16, 2016-17, 2017-18)

2 Mundiales de Clubes de la FIFA (2016, 2017)

(2016, 2017) 2 Supercopas de Europa (2016, 2017)

(2016, 2017) 2 Supercopas de España (2017, 2020)

(2017, 2020) 2 Ligas de España (2016-17, 2019-20)

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