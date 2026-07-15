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Una comisión policial del Sipey detuvo a una mujer en el Hospital Central «Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero» de San Felipe, estado Yaracuy, tras ser acusada de intentar abandonar a su hijo recién nacido en el área de maternidad.

El personal médico alertó a las autoridades policiales luego de que la ciudadana manifestara reiteradamente su intención de marcharse sin el infante.

sto luego haber sido sometida a una cesárea de emergencia para salvar la vida del neonato.

Detenida por abandonar a su recién nacido

Actualmente, el bebé se encuentra recluido en estado delicado dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital pediátrico local bajo el resguardo del Consejo de Protección.

Mientras que, la madre fue puesta formalmente a la orden de la Fiscalía N° 8 del Ministerio Público por el delito de trato cruel.

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