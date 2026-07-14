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El equipo de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, liderado por su jefe Tarek William Saab y la viceministra de Cultura Mary Pemjean, visitó este lunes 13 de julio el campamento transitorio de la Unidad Educativa Nacional Pedro Emilio Coll, en la parroquia Coche de Caracas.

Durante la jornada, se formalizó la entrega de importantes donativos que incluyeron ropa, medicinas y alimentos para las familias damnificadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Misión Viva Venezuela en Coche

Saab destacó que, bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el despliegue busca ofrecer una terapia psicológica, cultural y humana. Todo mediante la música tradicional de exponentes como Francisco Pacheco.

Finalmente, el funcionario extendió un reconocimiento público al esfuerzo coordinado entre el gobierno nacional y el sector privado. Así como la comunidad internacional para apoyar a las víctimas.

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