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¡Faltan pocos días para conocer a los ganadores del concurso de CrediPuntos! Este viernes 17 de julio, MultiMax premiará en vivo la fidelidad de sus usuarios de CrediMax y CrediMax Premium con más de 200 obsequios, a través de un live en su única cuenta oficial de Instagram: @multimax.

La transmisión comenzará a las 4:00 p.m. donde se revelarán a los ganadores del mes entre los usuarios que adelantaron sus cuotas CrediMax y CrediMax Premium. Quienes resulten seleccionados optarán por una increíble variedad de premios, entre los que se encuentran: Un carro 0 KM, 3 motocicletas 0 KM, 5 viajes todo incluido a Margarita, 10 antenas Starlink y mucho más.

En este sentido, el CEO de MultiMax y CLX Group, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, invitó a todos los usuarios a unirse al en vivo y conocer a los ganadores de este nuevo ciclo. Además, recordó a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que aún están a tiempo de realizar un Pronto Pago y participar en el sorteo.

“Llegó el momento de anunciar a los ganadores del concurso con CrediPuntos de MultiMax. Sabemos que este es uno de los momentos más esperados por nuestros clientes, y para nosotros es una gran responsabilidad cumplirles a las familias que confían en nosotros. Es por eso que, extendemos esta invitación a todos nuestros clientes para que se conecten al live y vivan este momento con nosotros” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax.

¿Cómo funciona CrediPuntos?

Se trata de un sistema completamente digital y automatizado. Cada vez que realizas un pronto pago de tus cuotas CrediMax o CrediMax Premium a través del portal web o la app móvil de PriorityMax (disponible en Google Play y App Store), el sistema te asigna CrediPuntos de manera inmediata.

Cada dólar adelantado (calculado en bolívares a la tasa oficial BCV del día) equivale a un ticket electrónico oficial para los concursos que la marca realiza de forma mensual en todo el país. La dinámica es directa: a mayor cantidad de cuotas adelantadas, más puntos acumulas.

Entre los más 200 premios por los que estarás participando en el concurso mensual de CrediPuntos están: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, incluyendo 10 antenas Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladores, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

“Seguimos recompensando la lealtad de nuestros usuarios. Queremos que cada cuota pagada a tiempo se convierta en una oportunidad real de ganar para los venezolanos”, señaló Nasar Dagga.

Sigue tu progreso en la app PriorityMax

Los afiliados pueden revisar cuántos puntos tienen acumulados y verificar su historial de pagos en tiempo real ingresando directamente a la aplicación PriorityMax.

Recuerda mantenerte atento a la cuenta oficial de Instagram @multimax, donde cada mes se anuncian los nombres de los afortunados ganadores de los concursos de la multimarca más grande de Venezuela.

Únete a CrediMax y CrediMax Premium

El concurso mensual con CrediPuntos es un beneficio exclusivo para los miembros de CrediMax y CrediMax Premium. Unirte a este sistema es muy fácil. Los interesados pueden acudir a cualquier sede MultiMax y solicitar su afiliación anual a CrediMax ($20 anuales a tasa oficial BCV) o CrediMax Premium ($40 anuales).

Asimismo, el proceso de suscripción también se puede gestionar directamente desde la aplicación móvil. Sigue las instrucciones en pantalla, y cuando hayas terminado el proceso, visita tu tienda favorita más cercana para activar tu cuenta, ganando acceso inmediato a todas las ventajas exclusivas que ofrece tu membresía en las tiendas MultiMax de todo el país.

Por su parte, el empresario carabobeño Nasar Dagga recordó a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que las membresías son de uso personal e intransferible, por lo que solo el titular de la cuenta puede disfrutar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años de trayectoria, MultiMax se consolida como la multimarca líder en tecnología del país. Actualmente, la multitienda fundada por Nasar Dagga Mujamad cuenta con presencia en 22 regiones del territorio nacional, incluyendo los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para conocer más detalles sobre CrediMax, CrediPuntos y otros productos de MultiMax, visita el portal web oficial https://multimax.com.ve/. Asimismo, no te olvides de seguir la cuenta de Instagram @multimax, donde día a día se publican las últimas noticias e información sobre MultiMax en toda Venezuela.

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