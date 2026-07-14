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La selección de España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 vs Francia en un electrizante compromiso de semifinales.

El primer tanto llegó al minuto 22 por intermedio de Mikel Oyarzabal, quien ejecutó con categoría un tiro penal provocado por una falta sobre Lamine Yamal.

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España vs Francia Mundial

Posteriormente, al minuto 58, Pedro Porro sentenció el encuentro al mandar el balón al fondo de la red. Tras una excelente jugada colectiva con Dani Olmo.

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A pesar de los intentos desesperados de Kylian Mbappé en el tramo final, la sólida defensa española y las oportunas intervenciones de Unai Simón mantuvieron el arco en cero. Sellando así la clasificación ibérica a la gran final.

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