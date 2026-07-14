El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió este martes 14 de julio un nuevo balance con fallecidos y heridos tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.
El parlamento difundió la cifra actualizada de víctimas y daños materiales tras los terremotos.
Balance de fallecidos tras sismos en Venezuela
El balance oficial confirmó que la cifra de fallecidos se elevó trágicamente a 4.734 personas, mientras que el número de heridos se ubicó en 16.740 y los ciudadanos rescatados sumaron 6.462.
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