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Balance sísmico: reportan más de 4.500 fallecidos

By Lubin Molero
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Balance de fallecidos tras sismos en Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió este martes 14 de julio un nuevo balance con fallecidos y heridos tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

El parlamento difundió la cifra actualizada de víctimas y daños materiales tras los terremotos.

Balance de fallecidos tras sismos en Venezuela

El balance oficial confirmó que la cifra de fallecidos se elevó trágicamente a 4.734 personas, mientras que el número de heridos se ubicó en 16.740 y los ciudadanos rescatados sumaron 6.462.

 

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