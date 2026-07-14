El combo CLAP comenzaron a entregarlo a diversos sectores de administración pública en Caracas. Estas jornadas se vienen realizando desde esta semana, luego que a los docentes les comenzaran a entregar este beneficio.
Esta vez la bolsa alimenticia comenzó a entregarse a a la nómina del Ministerio para la Ciencia y Tecnología (Mincyt), entre otras dependencias. La misma se está entregando a los trabajadores de manera gratuita.
Gradualmente se ha ido entregando la bolsa a distintos sectores de la administración pública.
Combo CLAP y lo que trae
Dos empaques de harina de maíz blanco precocida (900g c/u).
Dos bolsas de arroz blanco tipo I.
Dos empaques de pasta regulada tipo vermicelli.
Un envase familiar de margarina.
Un kilogramo de azúcar blanco refinado
Un empaque de caraotas negras y un empaque de lentejas.
Un litro de aceite vegetal comestible.
Fórmula láctea en polvo (200g).
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