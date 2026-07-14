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Entregan Combo CLAP a este sector, esto es lo que trae

By Redacción Carabobo
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Combo CLAP

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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El combo CLAP comenzaron a entregarlo a diversos sectores de administración pública en Caracas. Estas jornadas se vienen realizando desde esta semana, luego que a los docentes les comenzaran a entregar este beneficio.

Esta vez la bolsa alimenticia comenzó a entregarse a a la nómina del Ministerio para la Ciencia y Tecnología (Mincyt), entre otras dependencias. La misma se está entregando a los trabajadores de manera gratuita.

Gradualmente se ha ido entregando la bolsa a distintos sectores de la administración pública.

Combo CLAP y lo que trae

Dos empaques de harina de maíz blanco precocida (900g c/u).

Dos bolsas de arroz blanco tipo I.

Dos empaques de pasta regulada tipo vermicelli.

Un envase familiar de margarina.

Un kilogramo de azúcar blanco refinado

Un empaque de caraotas negras y un empaque de lentejas.

Un litro de aceite vegetal comestible.

Fórmula láctea en polvo (200g).

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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