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Los empleados públicos cobrarán un monto de 150 dólares en el Ingreso Integral de julio 2026. Para mañana 15 de julio se espera el primer pago del antiguo Bono Contra la Guerra Económica.

El monto probable a cobrar en la primera fase de este bono será de 108.201 bolívares ya que para el 30 cobrarán los 50 dólares restantes de esta bonificación. Luego de los empleados, los jubilados de la administración pública cobrarán su monto asignado.

Ingreso Integral de julio 2026, recuerda realizar los siguientes pasos para recibirlo

Actualizar los datos personales registrados en el Sistema Patria.

Revisar que el número telefónico asociado a la cuenta esté activo.

Consultar periódicamente el monedero digital.

Verificar las notificaciones enviadas desde el número 3532.

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