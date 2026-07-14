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Fue capturado un azote de barrio en el Zulia tras someter como rehén a un niño de cinco años en Santa Rita. El cuerpo de policía del estado Zulia se encargó de la situación presentada, capturando al hombre y dejándolo en manos del Ministerio Público.

En una rápida respuesta policial, funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez) capturaron en flagrancia a Andry José Toliba Morales, de 18 años, alias “El Loco Loco”. Señalado por la comunidad como un peligroso azote de barrio en el municipio Santa Rita.

El sujeto irrumpió en una vivienda de la urbanización Villa Santa Rita con intenciones de cometer un robo. Al ser descubierto por los residentes, el delincuente tomó de forma violenta a un niño de cinco años, sometiéndolo por el cuello con un cuchillo.

Capturado un azote de barrio tras someter como rehén a un niño de cinco años

Y amenazándolo de muerte usándolo como rehén para asegurar su huida. Al llegar la comisión el agresor no acató la voz de alto intentando escapar al saltar varias paredes de los patios. Esto generó una persecución a pie por el sector que culminó en la calle Doble H, donde los oficiales lograron restringirlo y neutralizarlo.

El niño fue trasladado a un centro médico Dr. Senen Castillo Reverol donde recibió atención médica y psicológica debido al fuerte shock emocional. Mientras que el detenido quedó bajo custodia en la sede de la Estación Policial 8.4 del Centro de Coordinación Policial Col-Norte.

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