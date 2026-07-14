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Venezuela prohíbe exportación de materiales de construcción por orden dada por el Gobierno nacional. Dichos materiales serán únicos y destinados para lo que será la reconstrucción de La Guaira.

La noche del lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez firmó un decreto de emergencia. En el cual prohíbe de forma inmediata la exportación de materiales de construcción, con el objetivo de redirigir la totalidad de estos insumos a la reconstrucción del estado La Guaira.

Bloques, cemento, cabillas, arena, piedras, entre otras quedaron prohibidos para la exportación. Todo esto servirá para la reconstrucción de las áreas dañadas en la zona de La Guaira como en otros estados del país,

Venezuela prohíbe exportación de materiales de construcción por esta razón

Como es conocido el litoral central sufrió daños severos tras el doblete sísmico presentado el pasado 24 de junio. Es por ello que todos los materiales estarán destinados a la reconstrucción de la entidad.

Indicó la mandataria encargada que el país se prepara para el plan de recuperación integral la cual está basada en una alianza estratégica entre los sectores privados y públicos. Esta medida va acompañada de unas normativas económicas para fortalecer a La Guaira.

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