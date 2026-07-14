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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció una agenda de trabajo con exparlamentarios 2015 2020. Esta agenda empezaría el venidero 1º de agosto de 2026, dijo mediante un comunicado.

Dicho llamado es por la unidad nacional para enfrentar el “doblete sísmico” del pasado 24 de junio. En un comunicado se dio a conocer el apoyo internacional para atender la tragedia, unión como el esfuerzo compartido.

Jorge Rodríguez anunció agenda de trabajo con exparlamentarios 2015 2020

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