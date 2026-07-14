Compartir

El Saime dio a conocer los pasos para reagendar su cita de pasaporte ordinario. Si tenías cita en las oficinas del servicio entre los días 25 de junio y 13 de julio debes cumplir con las normativas que dio el servicio.

“Si su cita de pasaporte fue agendada entre el 25 de junio al 13 de julio de 2026, conozca aquí los pasos para reagendar tu cita de pasaporte ordinario”; dijo el Saime explicando los pasos a seguir.

Pasos para reagendar su cita de pasaporte ordinario

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Saime (@redsocialsaime)

Nota Importante: Si al cancelar su cita, presenta algún problema para reagendar o de pago, por favor comunicarse al 0-800-SAIME-00 (0-800-72463-00). De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o envíenos un mensaje por DM, especificando Nombre y Apellido, C.I, número de contacto e inconveniente que presenta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas