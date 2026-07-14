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El reporte de sismos de Funvisis en las últimas horas indicó de varios movimientos telúricos que han ocurrido en el país. Informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que el de magnitud más alta alcanza los 4.2 grados.

En las últimas horas no se han reportado sismos en el estado Carabobo, sin embargo Funvisis dio a conocer un temblor ocurrido en La Victoria, estado Aragua. En el reporte de hoy solo se ha informado de un sismo en la madrugada.

Reporte de sismos de Funvisis en las últimas horas en el país

En Irapa, estado Sucre Funvisis informó de un temblor de 4.2 con una profundidad de 28 kilómetros a las 3:59 de la tarde de ayer lunes 13 de julio de 2026. El epicentro estuvo a 17 kilómetros al sureste de Irapa al oriente venezolano.

Mientras que a las 6:19 minutos de la tarde de ayer, Funvisis informó de un sismo en La Victoria, estado Aragua. Con una magnitud de 2.7 y una profundidad de 9.3 kilómetros, el epicentro estuvo a 8 kilómetros de La Victoria.

A las 8:45 minutos de la noche, Funvisis informó de un sismo en Los Caracas, en La Guaira. Con una magnitud de 2.5 y profundidad de 2.6 kilómetros. Este tuvo el epicentro a cinco kilómetros al noroeste de Los Caracas.

En horas de la madrugada de este martes 14 de julio, Funvisis reportó un sismo en Barquisimeto, estado Lara con una magnitud de 2.6 grados y profundidad de 8.5 kilómetros. El epicentro estuvo a 16 kilómetros al este de Barquisimeto.

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