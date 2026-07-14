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El estado del clima hoy 14 de julio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Sobre Venezuela prevalece cielo de parcial y zonas poco nubladas en una buena porción del territorio; sin embargo, se aprecian mantos nubosos, asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica, al sur de nuestra Guayana Esequiba.

Además del oeste de Bolívar, Amazonas, Apure y Táchira; así mismo, nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas al sur de Anzoátegui, Guárico, Mérida, Trujillo, Lara, Falcón y Zulia.

Predomina nubosidad fragmentada y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, se aprecian mantos nubosos asociado a precipitaciones de intensidad variable en zonas al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, norte de Guárico, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Trujillo y Zulia.

Estado del tiempo hoy 14 de julio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 38 grados para hoy, en zonas de Paraguaná en Falcón como en la Guajira en el Zulia. Resto del país se espera temperaturas sobre los 31 grados para hoy martes 14 de julio.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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