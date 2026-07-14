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Las efemérides del 14 de julio nos recuerdan que la noche del domingo 14 de julio de 2019 se vivió un hito histórico en la aviación civil venezolana con la llegada del Airbus A380-841 al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”. En un vuelo de la aerolínea Estelar proveniente de Madrid – España, siendo esta la primera vez que el avión comercial más grande del mundo pisa suelo venezolano

Un día como hoy murió el Generalísimo Francisco de Miranda. En 1816 falleció el Precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio español.

Toma de la Bastilla. Inicio de la Revolución Francesa (1789).

Nace Fermín Toro (1806) | Polímata venezolano.

Muere William Henry McCarthy (1881) Vaquero y forajido estadounidense, leyenda del lejano Oeste, conocido como Billy the Kid o Billy el Niño. Uno de los pistoleros más famosos de Estados Unidos.

Redescubrimiento de Machu Picchu (1902). Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó a Machu Picchu guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez; ademásde Enrique Palma y Justo Ochoa. Según historiados, Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894.

Muere William Perkin (1907) Químico británico.

Efemérides del 14 de julio

Nace Gerald Ford (1913) Político estadounidense.

Arturo Uslar Pietri publica en el diario Ahora, un artículo titulado Sembrar el Petróleo (1936).

Se funda el Banco del Libro en Caracas (1960).

Nace el personaje Bob Esponja (1986) Personaje principal y el epónimo de la serie animada Bob Esponja.

Muere César Tovar (1994) Beisbolista venezolano.

Aterriza en Venezuela por primera vez en la historia el Airbus A380 (2019). Es el avión comercial más grande del mundo.

Día Internacional del Chimpancé.

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