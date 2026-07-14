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Los objetos que debes desechar de casa son varios, estos debes dejarlos de lado si quieres avanzar y que lleguen las buenas energías. Todo aquello que traiga recuerdos tristes debes dejarlo ir.

Dejar que lo bueno llegue y que todo aquello que traiga tristeza o te deprima lo tengas en casa. O al menos ordena y cambia todo de lugar, de esa manera llegarán mejores cosas a tu vida, ya es tiempo de hacerlo.

A veces no todo lo malo viene de afuera, a veces está en un cajón guardado, lo tenemos en un lugar donde no lo vemos a diario, pero eso sigue originando tristeza. Es por ello que debes renovar todo.

Objetos que debes desechar de casa

Ropa acumulada que ya no uses, toda aquella ropa acumulada debes sacarla del closet. Vestidos viejos que no uses, zapatos, nada de eso debe tener un espacio en tu entorno. Solo lo que uses debe quedarse.

Fotos, las fotos familiares deben tener un espacio, si quieres guardarlas mantenlas ordenadas. No las tengas regadas, guárdalas en una caja, ya que muchas de ellas tienen recuerdos buenos del pasado.

Objetos de exparejas, nada de guardar cartas, pasado, flores secas que se marchitaron hace tiempo. Todo lo contrario saca todo eso de tu entorno y abre espacios para lo positivo y dejar de lado esos recuerdos.

Mejores tiempos

Relojes detenidos, muchas veces se quedan relojes que no usamos en las gavetas del cuarto. Si tienes algunos y son de valor mándalos a arreglar precisamente para que vengan mejores tiempos en tu vida.

Recuerda que cuando acumulas todos esos objetos esa energía se va acumulando y no avanzas. Es por ello que debes tener en cuenta que todo necesita ir cambiando, avanzando para que puedas tener éxito.

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