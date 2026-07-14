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Autoridades revelaron la causa de muerte de la actriz de cine para adultos Kylie Page. La rubia de 28 años de edad fue encontrada sin vida en su casa en Los Ángeles, un amigo avisó a la policía que tenía días sin saber de ella.

Al llegar al domicilio de la actriz, fue encontrada sin signos vitales, Kylie, cuyo nombre real era Kylie Pilant tenía muchos años en los rodajes de cintas para adultos. Había participado en más de 200 películas.

La policía atendió el llamado del amigo de la actriz, encontrando a la mujer en la casa. El hecho ocurrió en junio pasado, muchas actrices como actores lamentaron el fallecimiento de Page en Los Ángeles. De hecho una actriz había avisado a la policía que no tenía noticias de Page.

Actriz de cine para adultos Kylie Page

A la residencia junto a los agentes policiales, llegaron médicos forenses quienes dieron a conocer la causa de la muerte de la actriz. Resaltando que se encontraron estupefacientes en el lugar.

La joven desde la adolescencia estaba luchando contra las adicciones, incluso determinaron que había durado cerca de 60 días sobria antes de morir. La joven era una de las actrices más populares en redes sociales.

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