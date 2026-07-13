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Reynaldo Armas acerca del retiro tuvo una respuesta inmediata, al parecer ese momento está lejos para el cantante de 72 años. El “cardenal sabanero” ha vendido más de seis millones de discos.

El cantautor de música venezolana estuvo en un programa donde le hicieron varias preguntas. Una de ellas el retiro, otra que hubiera sido de no ser cantante y compositor entre otras, donde dijo varias cosas.

Reynaldo Armas uno de los grandes de la música criolla sigue siendo uno de los artistas más queridos con varias décadas de trayectoria. Ya mejor de su salud sigue siendo el más buscado para entrevistas.

La respuesta de Reynaldo Armas acerca del retiro

Fue tajante cuando le preguntaron que hubiera sido de no ser cantante y dijo que hubiera sido conuquero. Armas es amante de la tierra como de la siembra y de no estar en la tarima fuera un conuquero en el Guárico.

De igual modo, tuvo una respuesta inmediata cuando le preguntaron acerca del retiro, allí dijo lo siguiente: “El que piense que yo me voy a retirar está pelando”. Dijo a los conductores del programa El Comisionado del Folklore.

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