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La táctica de España contra Francia en semifinal será frenar a Kylian Mbappé, la marca será impuesta al jugador francés con el fin de evitar que tenga el balón. Ambas selecciones siguen entrenando para este encuentro de mañana a las tres de la tarde.

Los españoles buscan tener un duelo clave en el mediocampo, de esa manera poder controlar la pelota. La receta del entrenador Luis de la Fuente será imponer posesión y control con jugadores como Pedri y Rodri.

De esa manera buscarán jugar más al centro como lo han hecho en los últimos partidos. Llegando más por las bandas, entre ellas la izquierda para evitar que los “galos” puedan armar jugadas.

La táctica de España contra Francia en semifinal

Pero Francia no se va a quedar atrás para este partido y apuesta con llegadas y toques rápidos que puedan desarticular a España. Para ello tienen a Mbappé que es experto en quitarse las marcas además de Ousmane Dembelé.

Francia tiene al menos tres tácticas para poder emplearlas en el primer tiempo, de esa manera buscarán el tanto como controlar la pelota en el mediocampo. El primer tiempo será de mucho para ambas selecciones.

Ambas selecciones buscarán el desgaste desde el primer tiempo, ya que no se sabe si se llegue a tiempo extra y penales. De esa manera, podrán estar enteros y tener fuerzas para este partido que desde ya marca una historia en el Mundial.

Marcas contra pases

Francia buscará cortar los pases a Lamine Yamal como a Nico Williams, además de los otros jugadores de España. Habrá una alta concentración en los primeros minutos de este partido, ya que ambos buscarán un gol.

Un tanto en los primeros 20 minutos daría un aval para poder desconcentrar al rival. Este será un juego de vida o muerte, ya que el ganador lo llevaría a disputar la gran final de la Copa del Mundo FIFA 2026.

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