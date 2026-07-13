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El ingeniero estructural Hideki Miyamoto sobre La Guaira dijo que es viable reconstruir la entidad. En una entrevista con el canal 8, Venezolana de Televisión confirmó que el colapso se concentró por las laderas con viviendas formales e informales y la zona de la costa.

Comentó Miyamoto que el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en el país es el tercer evento natural más catastrófico a escala global. Además es una de las tres peores tragedias de este tipo.

Estas se unen a las que ocurrieron en China en 2008 y en Turquía en el año 2023 ya que son situaciones complejas. El ingeniero asiático ha estado en las zonas afectadas por los terremotos en el territorio nacional.

Miyamoto coordinó estrategias de recuperación de estas áreas luego de una reunión con el gobierno venezolano. Comentó que luego de estar en las zonas las calificó como devastadas por el terremoto.

Ingeniero estructural Hideki Miyamoto sobre La Guaira

«He visto docenas de desastres a gran escala y este es uno de los peores», afirmó. Indicó que la vulnerabilidad de las estructuras responden a factores globalizados. Ya que las construcciones que se hacían antes de 1980 no contaban con diseños sismorresistente.

Resaltó que dichos detalles que han influido son falta de inspección en detalles de ingeniería en los edificios. Esto en lo que corresponde a longitud de varillas de acero como en otros detalles de la construcción.

«Son los pequeños detalles los que importan. Puedes poner la misma cantidad de acero, la misma cantidad de hormigón. Pero si ese aro está bien encajado, esta pieza se adhiere al hormigón y se mantiene en su sitio al moverse. Pero de lo contrario, se dobla, se levanta y todo se desmorona», precisó.

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