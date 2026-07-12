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Precauciones en ríos Orinoco y Caroní por esta razón

By Lubin Molero
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Descarga en Hidroeléctricas del Bajo Caroní
Foto: Represa del Caroní

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Lubin Molero
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Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones ante el aumento de corriente en ríos Orinoco y Caroní, como parte del plan de descarga en Centrales Hidroeléctricas.

Como parte del Plan de Alivio Preventivo 2026, el Ministerio para la Energía Eléctrica y Corpoelec anunciaron que a partir de este lunes 13 de julio a las 11:00 a.m. Iniciará la descarga en las Centrales Hidroeléctricas del Bajo Caroní.

Esta maniobra técnica busca estabilizar los niveles de los embalses y garantizar el Sistema Eléctrico Nacional.

Descarga en Hidroeléctricas del Bajo Caroní
Foto: Represa del Caroní

Debido al inminente incremento en la velocidad de la corriente, las autoridades emitieron una alerta urgente para pescadores. Así como deportistas, operadores navieros y usuarios de balnearios en los ríos Orinoco y Caroní.

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