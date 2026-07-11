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Luto en Hollywood: Fallece el actor Randolph Mantooth

By Lubin Molero
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Fallece el actor Randolph Mantooth
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El actor estadounidense Randolph Mantooth, icónico por su interpretación del paramédico John Gage en la serie «Emergency!», falleció en paz a los 80 años en un centro de cuidados paliativos en Ventura

Su hermano, Donald Mantooth, confirmó que el deceso ocurrió el jueves tras una prolongada batalla de varios años contra diversos tipos de cáncer, iniciando con el de garganta.

Fallece el actor Randolph Mantooth (1)
Foto: TMZ

Fallece el actor Randolph Mantooth

Con más de 50 años de trayectoria en Hollywood, Mantooth participó en decenas de proyectos televisivos emblemáticos como «ER», «Baywatch» y «Los Ángeles de Charlie». Además de destacó durante dos décadas en telenovelas diurnas.

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