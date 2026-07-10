Funcionarios del municipio Arismendi, en el estado Nueva Esparta, detuvieron a profesor de canto por el presunto abuso a menores estudiantes.
El ciudadano de 50 años fue denunciado por cometer presuntos actos lascivos contra dos adolescentes en la Isla de Margarita.
Profesor de canto detenido por abuso
La detención del ciudadano se ejecutó luego de que las representantes acudieran al despacho policial para denunciar los presuntos actos durante el desarrollo de clases particulares.
De acuerdo con el reporte, el investigado realizaba tocamientos indebidos e insinuaciones verbales constantes. Argumentando que estas últimas, correspondían a técnicas para corregir la postura al cantar.
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Los funcionarios pusieron al sujeto de manera inmediata bajo la disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.
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