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Cae poste de electricidad en la Avenida Bolívar de Guacara

By Lubin Molero
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Poste caído en centro Guacara
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un poste caído de servicios públicos en pleno centro de Guacara, estado Carabobo, generó alarma entre los transeúntes.

Bomberos y técnicos municipales atienden la emergencia vial registrada en la avenida Bolívar que dejó el tendido eléctrico quedó esparcido en la vía.

Poste caído en centro Guacara

El incidente obstruyó parcialmente el libre tránsito por esta importante arteria vial del municipio.

Ante el llamado vecinal, comisiones se desplegaron en el sitio para iniciar las maniobras de levantamiento de la estructura, restablecer la seguridad y neutralizar cualquier riesgo eléctrico potencial en el sector.

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