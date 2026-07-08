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Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

By Lubin Molero
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Cuartos de final del Mundial 2026
Foto: Noticias 24 Carabobo

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Lubin Molero
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El mundial 2026 ya conoce a sus ocho clasificados para los cuartos de final, definiendo un calendario de compromisos que arrancará este jueves 9 de julio.

Ocho selecciones buscarán su pase a las semifinales en una emocionante jornada de fútbol.

Cuartos de final del Mundial 2026

El choque de partidos arranca con:

  • 9 de julio: Francia y Marruecos a las 4:00 p.m.
  • 10 de julio: España y Bélgica a las 3:00 p.m.
  • 11 de julio: Noruega e Inglaterra a las 5:00 p.m.
  • 11 de julio: Argentina y Suiza a las 9:00 p.m.

 

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