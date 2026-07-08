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El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles anunciaron la realización de un concierto benéfico especial titulado “Un Concierto por Venezuela”.

Este se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en el Hollywood Bowl de Estados Unidos y recaudará fondos para los afectados por los sismos.

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Gustavo Dudamel concierto por Venezuela

El evento musical tiene como objetivo principal recaudar fondos. Así como brindar apoyo financiero directo a las comunidades afectadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Los recursos obtenidos durante la presentación serán destinados a un fondo de recuperación en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Garantizando el envío de ayuda humanitaria urgente y contribuir con la reconstrucción de las zonas dañadas.

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