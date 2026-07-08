Compartir

Un caimán fue localizado la tarde de este martes 7 de julio en Caracas, específicamente la urbanización La Lagunita, ubicada en el municipio El Hatillo.

Funcionarios de Protección Civil rescataron al animal localizado en un desagüe de la zona perteneciente al Estado Miranda.

Caimán en el Hatillo Caracas

El ejemplar se encontraba atrapado dentro de un desagüe de agua de la localidad. Las autoridades aún desconocen la forma exacta en la que el reptil llegó hasta ese punto de la zona residencial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Tras el reporte del avistamiento, funcionarios ejecutaron las maniobras de rescate para resguardar al animal y garantizar la total tranquilidad de los vecinos y transeúntes del sector.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Alto funcionario de la ONU arribó a Venezuela